المدارس تواصل عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس عقد امتحانات شهر نوفمبر ل صفوف النقل والتى بدأت أمس، حيث أكدت المدارس أن الاختبارات تتم فى منهج شهر نوفمبر فيما درسه الطلاب خلال هذا الشهر بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج، كما واصلت المدارس أيضا رصد درجات اختبار شهر أكتوبر.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن الأسئلة فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.