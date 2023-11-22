اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:41 م
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محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ويتابع تقديم الخدمات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:23 م
محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ويتابع تقديم الخدمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للمتابعة والاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين فى تسجيل طلباتهم والاستماع لشكواهم مع التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة للتيسير على المواطنين.

كما استمع محافظ مطروح لطلبات عدد من المواطنين فى عدة مجالات مع التوجيه للمديريات والإدارات المعنية بسرعة التعامل معها مع متابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها.

وأكد محافظ مطروح على إدراج رصف شارع عيسى بالكيلو 2 بمرسى مطروح خلال الخطة الحالية ردا على طلب أحد المواطنين، وكذلك التوجيه لمديرية التربية والتعليم والمديرية المالية لدراسة وبحث طلب مواطن بشان صرف مستحقات مالية وغيرها من الطلبات التى وجه محافظ مطروح بمتابعة تسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 







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