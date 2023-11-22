طقس مطروح اليوم.. صافى مائل للبرودة نهاراً شديدة البرودة ليلاً والحرارة 24

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، فى ظل أجواء صافية معظم الأوقات وسُحُب خفيفة في بعض الأوقات، وسجلت درجة الحرارة الصغرى 12 مئوية والعظمى 24 درجة مئوية.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهاراً، على مختلف المناطق، خاصة الشاطئية، حيث تنشط تيارات الهواء البارد، التي تزيد الإحساس بالبرودة، ويزداد الإحساس بالبرودة، على كافة الأنحاء، خلال فترة المساء، التي تشهد إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.

وكانت محافظة مطروح قد شهدت، مساء السبت الماضي، سقوطاً للأمطار المتوسطة والغزيرة على عدد من مناطق، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة، وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، يومي الأحد والاثنين الماضيين، حرصاً على سلامة التلاميذ، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من حدوث منخفض جوي وفرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

يذكر أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.