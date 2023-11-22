محافظ بورسعيد يشهد الجلسة التشاورية للحوار المجتمعى

بورسعيد محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حول مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف، بحضور السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

وناقش اللواء عادل الغضبان ، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية غرب وشرق بورسعيد ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات و موارد المنطقة ، وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف ( الفوسفات و اليوريا بمشتقاتها و الحجر الجيري والجبس والملح و غيرها) والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة