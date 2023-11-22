محافظ بورسعيد يشهد الجلسة التشاورية للحوار المجتمعى

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حول مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف، بحضور السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
وناقش اللواء عادل الغضبان ، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية غرب وشرق بورسعيد ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات و موارد المنطقة ، وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف ( الفوسفات و اليوريا بمشتقاتها و الحجر الجيري والجبس والملح و غيرها) والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة
كما استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد ، وذلك بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون.
وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.
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