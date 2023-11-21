مؤتمر جماهيري حاشد للتحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد بحضور أعضاء الحملة الرسمية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيرياً حاشدا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بـ محافظة بورسعيد، وذلك في سرادق كبير، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، ورئيس جامعة بورسعيد،وممثلا الأزهر والكنيسة، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلوا المؤسسات والهيئات والنقابات والجمعيات، وعدد كبير من الشباب.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء غزة خلال العدوان الإسرائيلي علي القطاع، وأكد المؤتمر علي دعم خطوات الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وموقف مصر من دعم القطاع من خلال المساعدات، وكذلك استقبال المصابين بالمستشفيات المصرية، بجانب المساعي الكبيرة دوليا لوقف إطلاق النار واستعادة السلام بالمنطقة.

وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي خلال فاعليات المؤتمر، عن دعم شهداء العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، وذلك بعد أن لقوا مصرعهم خلال قيامهم بالعمل علي ترميم العقار، وأكد أنهم شهداء للقمة العيش، وأشار أن دور التحالف هو العمل الأهلي التنموي والذي يقوم به من خلال أكثر من 40 كيان يعمل تحت راية التحالف.

وأكد المؤتمر الجماهيري الحاشد علي دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وكذلك الحفاظ علي أمن الوطن داخليا وخارجيا، والوقوف أمام أي محاولات من شأنها تعطيل المسيرة والتحدي الذي اختارة المصريون نحو غدا أفضل.

وجري خلال المؤتمر عرض مقاطع مصورة تروي قصة نجاح الشعب المصري وقيادته السياسية في بناء الوطن باصرار وتحدي، وتؤكد علي ما تحقق من انجازات علي أرض مصر، وتذكر المواطنون بما حدث خلال سنوات كانت صعبة علي المصريين جميعا، وتؤكد أن المصريون في عهد الرئيس السيسي شعروا بالاطمئنان علي وطنهم بعد أن كانوا يشعرون بالخوف.

ودعي المؤتمر الآلاف من الحاضرين والمواطنون والشباب وكافة فئات المجتمع بالخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار المرشح عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل غدا أفضل لبلدانا، وشدد المؤتمر علي أن الشباب هم مستقبل هذا البلد، وأن عليهم الا يتأخروا عن نداء الوطن.