محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى لـ70 أسرة

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع مشروعات التمكين الإقتصادي لـ 70 أسرة من الأسر الآولى بالرعاية، عبارة عن مشروعات قروض حسنة بدون فوائد لصالح المشروعات متناهية الصغر، وأكشاك مجهزة بكافة البضائع، وذلك لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر وفرص عمل لهم، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وبلغت التكلفة الإجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه، عبارة عن توزيع 50 قرض حسن قيمة كل قرض 30 ألف جنيه، منها 15 ألف جنيه منحة غير مستردة لـ 50 أسرة، وتسليم 20 كشك مجهز بالكامل بالبضائع بقيمة 40 ألف جنيه لكل كشك، لعدد 20 أسرة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عوف، مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والدكتورة لميس مكي، نائب رئيس القطاع الميداني والتنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد سعيد، مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة، والعقيد محمد جمال، مدير قطاع الدلتا بغرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، العقيد إسماعيل معوض، والعقيد علي جبريل، والعقيد محمد بدراوي، والمهندس محمد سامي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، وعبدالخالق عبدالعظيم، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، والنائب محمود العزب، عضو مجلس النواب

وأشار مختار إلى أن مبادرة الرئيس حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة، لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قرى مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة على مر تاريخها، وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال، وسيظل حديث العالم لقرون.

وأضاف: انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر، لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية، وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه على كافة القطاعات بالدقهلية، منها 122 مليار جنيه مشاريع قومية، و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاعا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية وحتى الآن، مشيرًا إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية على كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات، يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.

كما أشار مختار إلى أن الدولة انفقت 6 مليارات جنيه على مبادرة حياة كريمة بشربين حتى الآن، لتوفير كافة الخدمات لأهالينا في قرى شربين، وتغيير وجه الحياة لهم وتلبية احتياجاتهم في جميع القطاعات.