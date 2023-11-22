محافظ الدقهلية يشهد تسليم 30 جهازا تعويضيا لذوى الهمم.. صور

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء توزيع أجهزة تعويضية لعدد 30 حاله من ذوى القدرات الخاصه على مستوى المحافظه بالتنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض تحت شعار " خليك طرف فى الخير..." وطن بلا إعاقة".

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والنائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب، والأستاذة فاطمة محى الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت العطاء، والمهندس محمد حطب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايدينا مع بعض، والدكتور تامر البسنديلى رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضى.

وأكد "المحافظ" على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو الداعم الأول لذوى القدرات الخاصة، وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية، وتقديم الخدمات الصحية، والتعليمية، والترفيهية والثقافية، والفنية، لهم ودمجهم فى المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية.

كما أكد "مختار" على أن أصحاب القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشددًا على تلبية كافة مطالبهم ودمجهم فى المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار "المحافظ" إلى أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوى الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يضعهم ضمن أولى أولوياته.

وثمن "مختار" دور مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية والقائمين على مؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوى الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا على دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.