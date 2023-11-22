محافظ الدقهلية: توفير 35 مليون جنيه للقدرة الكهربائية للمنطقة الصناعية بجمصة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدى الجروانى السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية، وممثلى ورؤساء قطاعات مياة الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز والطرق وممثلى ادارات البيئة وتيسير الأعمال والشئون القانونية، ممثلا عن هيئة التنمية الصناعية واعضاء مجلس ادارة المنطقة، وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة جدول الاعمال الذى اعدته الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف عصام حجاج مدير عام الادارة وفريق عمل ادارة الاستثمار بإشراف السيد عوض مدير الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع أكد "مختار" على سرعة نقل أصول شبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الكهرباء بمنطقة الـ 108 فدان بالمنطقة الصناعية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذها للشركات المختصة للمتابعة الجادة للتشغيل والمتابعة وأيضا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها.

كما أكد "مختار" على أهمية إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير مبلغ 35 مليون جنيه قيمة القدرة الكهربائية لمساحة الـ 108 فدان من صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة، ووجه "مختار" لتشكيل لجنة للمرور على مصانع المنطقة الصناعية وإلزام مصانع المنطقة التى لها مخرجات ضاره بالبيئة بتنفيذ محطات معالجة مؤقته لكل مصنع لحين انشاء المحطة الرئيسية المطلوبة.

وخلال الاجتماع قال "مختار" إنه تفعيلا للمبادرة الرئاسية "إبدأ" والتى اطلقها الرئيس وتستهدف حل مشكلات المستثمرين فلابد من قيام جميع المسئولين التنفيذيين بكل من المنطقة الصناعية وادارة الاستثمار وقطاعات المرافق بسرعة تحقيق مطالب واحتياجات وحل مشكلات المستثمرين والصناعات القائمة بالمنطقة بالتنسيق مع منسقى "مبادرة ابدأ".

وطالب "مختار" بسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بتسليم قطع الاراضى للحاجزين بمنطقة ال108 فدان والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة، ووجه "مختار" لمدير الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بضرورة متابعة تنفيذ قاعدة البيانات المتكاملة عن المنطقة الصناعية والتى تشمل جميع ما يتعلق من بيانات ومعلومات عن المنطقة لدعم اتخاذ القرارات الهادفة لصالح المستثمرين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل اجهزتها تقدم جميع اوجه الدعم المستثمرين وذلك من خلال تواصل العمل الجاد من قبل كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة.