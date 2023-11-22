محافظ الدقهلية يتسلم الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم المعدات لمجابهة الأزمات

الدقهلية - محمدالحبشي

تسلم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات، استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة.

وقال "مختار" إنه تم توفير المرحلة الأولي والثانية من الكاوتش والبطاريات لاحتياجات المعدات، ورفع كفائتها وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه.

واضاف "مختار" ان هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والإطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل

وفي ذات السياق أوضح "مختار" أن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وتشمل ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه، 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد، 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس، 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب، 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي، 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان، 45 مقطورة كسح سعة 4 متر، 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني، عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير، عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير).

وتابع "مختار" أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمعدات هندسية متنوعة غير مسبوقة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارثظ.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة أن الدفعة الثانية من مستلزمات الكاوتش والبطاريات التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل إطارات كاوتش للجرارات واللوادر وكذا البطاريات.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى التي سبق استلامها كانت قد شملت إطارات وبطاريات لزوم تدعيم سيارات النقل القلاب حمولة 5و10و20 طن وكذا إطارات وبطاريات اللوادر والجرارات والمقطورات لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوى المحافظة.