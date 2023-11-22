مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج يوصى بدعم المبتكرين من ذوى الاحتياجات الخاصة

سوهاج محمود مقبول

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الأول من نوعه على مستوى الصعيد بعنوان "مستقبل الإبتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة"، والذي نظمه مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بالجامعة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ورئيس عام المؤتمر، أن المؤتمر اختتم فعالياته بعدة توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأهمها تمكين المبتكرين لتحويل ابتكاراتهم إلى اختراعات وتسويقها لتعميق التصنيع المحلي، والعمل على دعم نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار من خلال مكاتب التايكو بالجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتحويل الاختراعات إلى منتجات وخدمات تساهم فى دعم الاقتصاد والمنتج المحلي، موضحاً أن المؤتمر أوصي أيضا بدعم المبتكرين من ذوي الاحتياجات الخاصة النوابغ، وذلك من خلال تشجيعهم ودعمهم بكافة الوسائل الممكنة ودمجهم بالمجتمع.

وأكد النعماني على أنه تم اعتماد عدة توصيات، منها إنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات من خلال مكاتب التايكو بالجامعة لتوفير المعلومات على المستوى المحلي والإقليمي اللازمة للجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لدعم الاختراعات.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر أوصى أبضاً بتعزيز دور الإعلام فى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال تسليط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الناجحين، ونشر الوعي بأهمية هذه المجالات، وتحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال وذلك من خلال تبسيط إجراءات التمويل وتوفير الحوافز اللازمة.

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو ومقرر عام المؤتمر، أنه تم اعتماد توصية بتحفيز الاستثمار فى البحوث العلمية المبتكرة، وذلك لرفع مؤشر البحث العلمي والتطوير والاستفادة من الأبحاث التطبيقية المبتكرة التي تخدم نمو وتطوير الاقتصاد المحلي.