كل ما تريد معرفته عن فعاليات القمة العالمية للعمل المناخى فى الإمارات

كتب عبد الحليم سالم

ستعقد القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 28 ، حيث دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في القمة (WCAS) التي ستعقد يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023، عند انعقاد الجزء الأول من القمة وسيُعقد أيضًا جزء رفيع المستوى لرؤساء الدول أو الحكومات.

وذكر الموقع الرسمي لقمة المناخ أن الدعوة إلى WCAS في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح، والبناء على مؤتمر الأطراف السابق، والحفاظ على الالتزام عالي المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة تغير المناخ.

وستُعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، وستُعقد الجلسات التمهيدية في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر، وتقع المنطقة الزرقاء تحت سلطة الأمم المتحدة ، فيما يدير البلد المضيف مساحة الجناح على أساس تجاري لتزويد الأطراف والمراقبين المقبولين بمساحة مخصصة لاستضافة اجتماعاتهم الخاصة وأماكن عملهم.

أشار الموقع انه ليس المقصود من مساحة الجناح أن تكون جزءًا من العملية الحكومية الدولية الرسمية.. فالأحداث التي يتم استضافتها في الأجنحة ليست جزءًا من البرنامج الرسمي لمؤتمر الأطراف.