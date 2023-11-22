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شراء الذهب أون لاين.. اعرف نصائح التموين لتجنب الغش والتلاعب

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:54 ص
شراء الذهب أون لاين.. اعرف نصائح التموين لتجنب الغش والتلاعب المشغولات الذهبية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حذر ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين من شراء الذهب من أماكن غير موثوقة أو الشراء أون لاين من جهات مجهولة المصدر، ناصحا من يرغب فى شراء المعدن الثمين بالتوجه إلى المحلات التجارية والشركات المرخصة والمعتمدة والتأكد من دمغ المشغولات الذهبية أو السبائك من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين.
 
 
وكان  ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، قد علق على الارتفاعات القياسية التى تشهدها أسعار الذهب فى السوق المحلى ووصول سعر الجنيه الذهب إلى ما يقرب من 23 ألف جنيه، قائلاً: "الارتفاعات مبررة جداً لأن الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولار، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار".
 
 
 






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