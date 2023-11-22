سرقة 4 لوحات أثرية من ضريح يعود للعصر الفاطمى فى الدقهلية

اكتشفت مفتشة آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية ، سرقة 4 لوحات أثرية من الرخام تعود أثريتها للعصر الفاطمي، ومثبتة على جدران ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط مركز ميت غمر، وتكثف الأجهزة الأمنية، من جهودها لضبط مرتكبي واقعة السرقة وإعادة اللوحات المسروقة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أميرة حسن السيد"،40 عاما، مفتش آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، بأنها حال مرورها على ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط، تلاحظ لها أن باب الضريح مفتوح، وعدم وجود القفل الخاص به، وعدم تواجد 4 لوحات من الرخام مدون عليها عبارات ترجع أثريتها للعصر الفاطمي مثبتة على جدران الضريح.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمربقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، بالفحص تبين سرقة اللوحات الأولى مثبتة على جدار الضريح من الخارج وباقي اللوحات مثبتة على الجدران من الداخل، حيث تبين أن الضريح معين عليه حراسة من قبل هيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، وحال تواجد مفتشة الآثار بالضريح لم تتقابل مع أحد ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

ووجه مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحثمن ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة ميت غمر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.