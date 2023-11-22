اليوم السابع
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رابطة الثقافة المصرية الإيطالية تحث على ضرورة المشاركة بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:02 م
رابطة الثقافة المصرية الإيطالية تحث على ضرورة المشاركة بانتخابات الرئاسة الدكتور وائل عبد القادر رئيس رابطة الثقافة المصرية الإيطالية
كتب محمود راغب

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أكد الدكتور وائل عبد القادر رئيس رابطة الثقافة المصرية الإيطالية، إن الأيام القادمة سوف تشهد العديد من الفعاليات ليس في ميلانو وحدها بل فى كل مدن إيطاليا التي يتواجد بها مصريون، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر لها أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

وأضاف رئيس رابطة الثقافة المصرية الإيطالية، أن أكبر جالية مصرية في أوروبا تتواجد في إيطاليا، لافتا إلى أن هذه الفعاليات هدفها فى المقام الأول حث وحشد أبناء الجالية على النزول والمشاركة بقوة والتواجد أمام اللجان خلال أيام الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.






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