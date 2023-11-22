رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يوجه رسالة للمصريين بالخارج قبل الانتخابات.. فيديو

كتب محمود راغب

وجه علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، رسالة للمصريين بالخارج حول العالم بأهمية النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر، قائلا : نتمنى أن تكون عرس ديمقراطى للمصريين في حب مصر لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا : أتمنى الحشد يكون متواجد عند السفارات المصرية ونتكاتف كلنا كمصريين في الخارج لنثبت للجميع أن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعى الشعب المصرى أمام العالم .

وتابع : يجب علينا حماية الوطن بالمشاركة الفعالة ولدينا ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة ، لافتا إلى أن المشاركة والنزول بقوة في الانتخابات الرئاسية مهم في هذه المرحلة التي يحاك ضدها من المؤامرات الخارجية .

وقال : خليك إيجابى وصوتك مهم ولازم تنزل ويكون ليك دور وتدلى بصوتك لرئيسك اللى انت عاوزه وكلنا نرى ما يحدث في القضية الفلسطينية ومؤامرات التهجير، مضيفا: لازم نرد الجميل لبلدنا ونكون إيجابيين وننزل ونشارك ويكون حشد عند السفارات والقنصليات أيام الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.