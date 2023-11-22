دعم 100 أسرة مستحقة بقرى حياة كريمة ضمن برنامج فرصة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم محافظة الأقصر، دعم كبيرة للأسر المقتحصة ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يتم تمكين 100 أسرة مستحقة بالقرى ضمن برنامج فرصة لدعم الأسر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واستكمالًا لبرنامج فرصة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، وضمن مشروعات التمكين الاقتصادى للأسر المستحقة من خلال إقامة مشروعات إنتاجية مدرة للدخل.

وفى هذا الصدد قال نجوى إبراهيم، مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، إنه تم التنسيق والتشبيك بين الوحدة مع جمعية الأورمان فرع الأقصر برئاسة العميد إبراهيم كمال وجمعية باب الخير، وذلك لضم الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال المعرضين للخطر سواء من خلال الرصد أو الوارد بها بلاغات من خط نجدة الطفل، والتى تبين من خلال البحث انهيار الأسرة من الناحية الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية، وانعدام الدخل أو عدم كفايته مما يؤثر سلبيًا على حقوق الطفل فى حياة أفضل والتى تتسبب غالبًا فى التسرب من التعليم أو عمالة الأطفال، وحتى يتمكن من مساعدة أسرهم فى توفير نفقات المعيشة وهى من إحدى أهم المشكلات التى يتم معالجتها من خلال تدخل المجتمع المدنى لتوفير فرصة لهذه الفئات من خلال التمكين وتوفير باب رزق ممن تنطبق عليهم الشروط وفقا لبرنامج فرصة.

وأكدت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم العمل على تمكين عدد 100 أسرة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة إيمان السبكى مسئول وحدات الطفولة بوزارة التنمية المحلية، وتنفيذًا لما تم عرضه من قبل مجلس القومى للطفولة والأمومة، وضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، وهو "تحسين الخصائص السكانية فى منطلق حقوق الإنسان وحقوق الطفل".



برنامج فرصة للتمكين الإقتصادى بقرى الأقصر