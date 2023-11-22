حياة كريمة.. الانتهاء من 10 مشروعات وتشغيلها بقرية فارس بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، أنه تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها، من إجمالى 26 مشروعاً يتم تنفيذها داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة.

وأضاف ناجح مصطفى، فى بيان، أن المشروعات تضم إنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة، بجانب مشروعات تبطين ترع، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب، مشيراً إلى أن هناك 12 مشروعاً تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين 90 إلى 98 %، وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، ومحطة للمعالجة، ولوحة توزيع الكهرباء، وأيضاً إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، لافتاً إلى الالتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول.