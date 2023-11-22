جهاز حماية المستهلك ينسق مع الغرفة التجارية لضبط الأسواق

كتب مدحت وهبة

استقبل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وأحمد جابر مجلس إدارة الغرفة، حيث هنأ رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس جهاز المستهلك بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية وأهمية دور الجهاز المحورى في ضبط الأسواق مُتمنى له دوام التوفيق.

واستعرض اللقاء أهمية دور الجهاز في هذه الفترة ودوره في ضبط الأسواق، إضافة إلى ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق الانضباط في الأسواق وضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون، مؤكداً أن تحقيق الانضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية.

وأوضح رئيس الغرفة أنهم مُتطلعين إلى التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بالقاهرة، مُشيدا بالدور الحيوي والمهم الذى يقوم به الجهاز، وأن الغرفة ستعمل مع الجهاز في الفترة الحالية علي الالتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الانضباط في الأسواق، مُثمناً دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التى يشنها الجهاز فى الأسواق.

وأعرب رئيس الجهاز عن امتنانه للغرفة التجارية لهذه الزيارة، مؤكداً علي اهتمامه وتطلعه للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق الانضباط الكامل فى الأسواق.