اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"حماية المستهلك" يبدأ تكثيف الحملات على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:00 م
"حماية المستهلك" يبدأ تكثيف الحملات على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ جهاز حماية المستهلك رئاسة إبراهيم السجينى، رئيس الجهاز حملات مكثفة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها، حيث بدأ الجهاز في تشكيل لجان عمل والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل للتأكد من توفير السلع الغذائية.
 
يأتي ذلك في الوقت الذى ألزم قانون حماية المستهلك  المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة  تصل إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
 
على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك خدمة الكول سنتر بالجهاز الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار حرص الجهاز على تفعيل الدور الرقابي والتصدي لأي مخالفات.
 
 






جهاز حماية المستهلك

رقابة الأسواق

لجان عمل رئيس جهاز حماية المستهلك

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة