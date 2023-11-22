اليوم السابع
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جهاز حماية المستهلك يحرر 212 محضرا لاحتكار السلع أو البيع بأسعار مرتفعة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:10 م
جهاز حماية المستهلك يحرر 212 محضرا لاحتكار السلع أو البيع بأسعار مرتفعة تحرير المحاضر بحملات جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات الجهاز ومأمورى الضبط القضائى، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها في الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتشديد علي التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكري السلع.
 
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة  تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف، وسنواصل المتابعة في هذا الشأن وصولاً لتحقيق ذلك وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز اليوم بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 212 محضرا، وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة "، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة 
 
وتم ضبط 5 أطنان سكر "بيع بأزيد من السعر المٌعلن  و" 1600 علبة سجائر "بيع بأزيد من السعر الرسمي"، و2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن اسمدة زراعية (مجهولة المصدر)، وأثناء التفتيش بكُبري المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر يتم بيعهم بأزيد من السعر، وعلي الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر  بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن ، وبحضور رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم ، مما لاقي إستحسان المواطنين.
 
ومن جانبه، قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
 
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة علي مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط فى الأسواق لصالح المستهلكين، مشدداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أى إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
 
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم ، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار  وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
 
تحرير المحاضر
تحرير المحاضر بالحملة

احتكار السلع
احتكار السلع

جانب من تحرير المحاضر
جانب من تحرير المحاضر

المحاضر
حملة لجهاز حماية المستهلك

 







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