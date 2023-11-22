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جداول امتحانات شهر نوفمبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. صور

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:57 م
جداول امتحانات شهر نوفمبر لجميع الصفوف فى الجيزة.. صور وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، والتي تنطلق يوم الخميس 30 نوفمبر.
 
وفيما يلي جداول امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل التعليمية بالجيزة.
 
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ومن جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل.
 
وأكدت أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.
 
 
 
 
 
 
 






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