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جالية مصر فى هولندا تستعد لإقامة فعالية كبرى فى حب مصر استعدادا للانتخابات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:44 ص
جالية مصر فى هولندا تستعد لإقامة فعالية كبرى فى حب مصر استعدادا للانتخابات سحر رمزي منسق حملة مواطن في هولندا
كتب محمود راغب

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تستعد الجالية المصرية في هولندا على إقامة أكبر فعالية في حب مصر،  وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعوة كافة أبناء الجالية وحثهم على النزول والمشاركة بقوة في هذا العرس الديمقراطى .

وأكدت سحر رمزي منسق حملة مواطن في هولندا، أن رموز الجالية وفي مقدمتهم أشرف غالي رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا يبذلون جهدا هائلا في تنظيم الحدث المنتظر الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية في هولندا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.

 

 

 

 

 

 







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