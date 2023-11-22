توقيع الكشف الطبى على 1529 حالة خلال قافلة طبية بالمنيا ضمن حياة كريمة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.



من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية الديابة بمركز أبوقرقاص، على مدار يومي 20 و 21 نوفمبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1529 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 305 حالات جراحة، 488 حالة أطفال، 359 باطنة، 113 نساء، 45 أسنان، 33 تنظيم أسرة، 109 جلدية، 77 رمد، وإجراء 172 تحليلاً متنوعاً، و8 حالات أشعة سينية، و 10 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 89 مترددا، وخلع أسنان لـ3حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 83 متردداً.