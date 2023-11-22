اليوم السابع
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تموين الأقصر تحرر 119 محضرا ومخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق.. صور

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:33 م
تموين الأقصر تحرر 119 محضرا ومخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق.. صور جانب من الحملات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية، للمرور على المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز البلدي والأوزان القانونية والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية بالمعارض والمبادرات، وبيعها بالأسعار المخفضة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية والفواتير والإعلان عن الأسعار تنفيذا للتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه فى اليوم الأول أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 46 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 30 محضر تمويني (عدم إعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– بيع أزيد من السعر .. الخ)، وضمت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات نصف طن سكر بدون فواتير و750 كيلو سميد حلويات بدون فواتير، و480 كيلو منظفات بدون فواتير، وتصرف المخابز في عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتجميع مخبز عدد 35 بطاقة تموينية، وفي مجال المخابز تحرير عدد 16 مخالفة تموينية شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل –  تصرف المخابز في الدقيق – تجميع بطاقات تموينية - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات .. إلخ).

ويضيف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه فى اليوم الثانى للحملات أسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير عدد 73 محضر ومخالفة تموينية، شملت في مجال الأسواق والمواد البترولية تحرير عدد 56 محضر تمويني (عدم إعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– بيع أزيد من السعر .. الخ)، وجاءت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات 265 علبة سجائر بأزيد من السعر وبدون فواتير، و90 باكو معسل منتهي الصلاحية، وفي مجال المخابز تحرير عدد 17 مخالفة تموينية شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل –  تصرف المخابز في الدقيق –عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات .. الخ).

تحرير 119 محضر ومخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأسواق
تحرير 119 محضر ومخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأسواق

 

تموين الأقصر تحرر 119 محضر ومخالفة تموينية متنوعة
تموين الأقصر تحرر 119 محضر ومخالفة تموينية متنوعة

 

ضبط دقيق تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء
ضبط دقيق تموينى قبل بيعه بالسوق السوداء

 

ضبط كميات من سميد الحلويات بدون فواتير
ضبط كميات من سميد الحلويات بدون فواتير

 

وكيل تموين الأقصر يتفقد العمل فى الحملات اليومية
وكيل تموين الأقصر يتفقد العمل فى الحملات اليومية

 







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