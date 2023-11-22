انطلاق سلسلة ندوات "صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك" بكلية الألسن بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت بكلية الألسن بجامعة سوهاج أولى سلسلة الندوات التوعوية تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك"، ضمن المبادرة التي أطلقتها الجامعة لتوعية كافة منسوبيها و حثهم على المشاركة و الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك الندوات تهدف إلى رفع الوعي بأهمية مشاركة جميع منسوبي الجامعة في الاستحقاق الرئاسي بممارسة حقهم الانتخابي، وتلبية نداء الوطن وأداء واجبهم فيه بكل شفافية لضمان استمرار الإستقرار، من خلال أهم حدث سياسي محلي وهي الانتخابات الرئاسية في مصر، باعتباره حدثًا يتوجه العالم نحوه لمتابعته، لما لمصر من دورٍ محوريّ في المنطقة.

ومن جانبه ثمن الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدور الإيجابي للمشاركة في الانتخابات كركيزة أساسية في بناء الوطن، مضيفاً أن الندوة تضمنت التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية، كأحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة، للمشاركة في دعم استمرار الأمن والأمان وبناء الدولة، خاصة في ظل التحديات في الآونة الأخيرة.

وأضاف الدكتور ناصر حجي عميد الكلية أن الندوة شهدت إقبال وحشد كبير من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً علي ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحاً أن المشاركة فيها تعد نوعًا من أنواع رد الجميل للوطن لضمان استمرار الحرية والأمن والأمان، مؤكداً على أنه من أهم الفئات المستهدفة بالحملة هي فئة الشباب، داعياً إياهم إلى عدم الانسياق خلف الفتن والشائعات من خلال إثراء الوعي السياسي وإدراك حقيقة الأمور.



الطلاب بالندوة



جانب من ندوة صوتك مستقبلك



الحضور بندوة صوتك مستقبلك