مستقبل وطن بقنا يطلق حملة لطرق الأبواب دعما للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية وتسليط الضوء والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف ربوع الجمهورية وعلي رأسها المبادرة الإنسانية الأعظم في التاريخ الحديث وهي مبادرة "حياة كريمة" وضرورة الوقوف للاستمرار قدما في بناء الدولة والجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور عبد الرحمن يحيي خلاوي أمين الشباب بالمحافظة، إنه يشارك في الحملة نحو 1000 شاب وفتاة من الكوادر الحزبية بأمانات الشباب والعمل الجماهيري والمرأة، وتستهدف الوصول لما يزيد عن مليون و500 ألف ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المهندسة عبير النجار، أمينة المرأة ببندر قنا، أن الحملة في يومها الأول زارت قرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت وقرية الكلاحين بمركز قفط ومناطق ببندر قنا وأخري بمركز فرشوط باعتبارها أماكن بها كتل تصويتية عالية لحثهم علي ضرورة المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية وأهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الدولة للاستمرار نحو تحقيق تطلعات المواطنين نحو الجمهورية الجديدة.