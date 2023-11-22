اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"النقد الدولي": سيراليون حصلت على 165 مليون دولار بموجب برامج الصندوق

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:00 ص
"النقد الدولي": سيراليون حصلت على 165 مليون دولار بموجب برامج الصندوق صندوق النقد الدولى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن صندوق النقد الدولي، حصول سيراليون على 165 مليون دولار في إطار تسهيل الائتمان الموسع.

وأوضح صندوق النقد الدولي - في بيان الثلاثاء- أنه أكمل مع سيراليون الاستعراض الثامن والنهائي في إطار برنامج يستهدف الحد من التضخم، وتعبئة الإيرادات للسماح بالإنفاق بما يتماشى مع القدرة على تحمل الديون، وحماية الاستقرار المالي، والحفاظ على المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الصدمات المتتالية والتوتر السياسي ساهما في تراكم الاختلالات في الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة، في حين أدى ارتفاع تكلفة المعيشة إلى ضغوط مجتمعية وسط أهمية التشديد الحاسم لسياسات الاقتصاد الكلي من أجل استعادة الاستقرار واحتواء المخاطر التي تهدد القدرة على تحمل الديون.

وأفاد الصندوق بأن السلطات في سيراليون اتخذت خطوات جريئة لتشديد السياسات، لكن تنفيذ الإصلاح يمثل تحديًا وسط الحاجة الكبيرة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة المتزامنة مع الرياح المعاكسة ورفع الفائدة وارتفاع التضخم.







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