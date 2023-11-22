المبعوث الألمانى للمساعدات الإنسانية ترحب بالهدنة الإنسانية المؤقتة بغزة

كتبت: هناء أبو العز

وصلت المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية فى الشرق الأدنى والأوسط، دايكى بوتسل، إلى مصر، للمرة الثانية خلال شهر واحد لتكوين صورة عن تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة.

وأجرت المبعوث الخاص محادثات مع ممثلى الحكومة المصرية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع آخرين.

وتبادلت وجهات النظر مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية السفير خالد البلقى، حول كيفية توسيع نطاق توصيل المساعدات إلى غزة. كما تباحثت مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد حسانى ومدير الهلال الأحمر المصرى بشأن كيفية قيام ألمانيا بتقديم الدعم لمصر فى توفير الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين المصابين.

وقالت بوتسل، إن ألمانيا ترى معاناة السكان المدنيين فى غزة، وتلتزم مع مصر بضمان حصولهم على المساعدة فى أسرع وقت ممكن، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم بشأن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والهدنة الإنسانية المؤقتة تعد بارقة أمل كبيرة، ونريد الآن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الهدنة المؤقتة لتوسيع نطاق توصيل المساعدات، ولهذا الغرض تقدم ألمانيا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغًا إضافيًا بقيمة خمسة ملايين يورو، والذى سيتم استخدامه لدعم الهلال الأحمر المصرى بإمدادات الإغاثة للسكان المحتاجين لها فى غزة.

و تقدم ألمانيا أيضًا الدعم لمصر فى مجال الرعاية الطبية للمصابين من غزة: نحن ندعم شركائنا المصريين بمبلغ 1.5 مليون يورو لتوفير المستلزمات الطبية، وأتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية وإلى الهلال الأحمر المصرى على الدور المهم والملتزم الذى تلعبه مصر فى تقديم المساعدة لشعب غزة".

وتمثل هذه الالتزامات أحدث مساهمة فى سلسلة المساعدات الألمانية للسكان المدنيين فى غزة، حيث قامت الحكومة الألمانية بالفعل فى الأسابيع الأخيرة بزيادة تمويل المساعدات الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية إلى إجمالى 161 ةمليون يورو فى عام 2023. كما خصصت ألمانيا مبلغ 90 مليون يورو إضافية للتعاون التنموى فى الأراضى الفلسطينية. ويتم تمويل ربع إجمالى مساعدات الاتحاد الأوروبى أيضًا من الأموال الألمانية.