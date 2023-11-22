القهوة وكورونا.. هل شرب كوب أو كوبين يوميًا يقلل شدة الإصابة؟

كتبت فاطمة ياسر



كشفت دراسة جديدة نشرتها جامعة الصين الطبية أن تناول فنجان من القهوة يوميا يساعد في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا

وأشار البحث إلى أن القهوة تحتوي علي مادة البوليفينول، هذه المادة الهامة التي تعمل مضاد للأكسدة، والتي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض الخطيرة، والتي ثبت أيضا أن تناول هذه المادة في الأطعمة وغني الجسم بها يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد.



وأجرى البحث علي 64 شخصاً، تناولوا كوب أو كوبين من القهوة يوميًا وجاءت النتائج بأن شرب القهوة ساعد في منع الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا.



وأكد البحث، أن القهوة المطحونة وسريعة التحضير وقليلة الكافيين لها فوائد أيضا في تقليل الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح الباحثون، أن القهوة قللت دخول عدوى كورونا عن طريق منع الفيروس من دخول الخلايا المضيفة، والسبب في هذا يرجع إلي منع البروتين الشوكي الموجود في الفيروس التاجى من الارتباط بالإنزيم ACE2، وهو المستقبل الأساسي لفيروس كورونا والموجود في الرئتين، كما أنه يقلل من نشاط البروتينات والإنزيمات المرتبطة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن القهوة لها فوائد صحية عديدة منها تحسن مستوى السكر فى الدم، وتجعلك أقل عرضة للإصابة بقصور القلب ومرض باركنسون وتحسين صحة الكبد وتعزيز مناعتك كما أنها تحسن الانتباه والتركيز.