ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض متغيرات كورونا الجديدة؟.. استشاري يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية، ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن أعراض الأمراض التنفسية تزداد حدتها خلال تقلبات الجو، مضيفًا أن البرد والأنفلونزا والمتغيرات الجديدة لكورونا تنتشر فى هذا الوقت بشكل كبير.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعراض المتغيرات الجديدة لكورونا التى تنتشر هذا الشتاء تشمل السخونة والحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والعضلات علاوة على الصداع.

وأشار إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يعزل المريض نفسه فى غرفة بمفرده بعيدًا عن أفراد عائلته مع استشارة طبيبه لتناول الأدوية المناسبة وتعزيز مناعته لمحاربة الفيروس بتناول الطعام الصحى المتوازن وشرب الماء والسوائل لترطيب الجسم.



وأضاف أن معظم أعراض متغيرات كورونا تتشابه مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ولها أعراض مماثلة وفى جميع الأحوال يجب عزل المريض حتى لا ينقل العدوى لمن حوله.

وأوضح الدكتور رضا إبراهيم أن الوقاية خير من العلاج لذا يجب الاهتمام بتعزيز المناعة من خلال تناول نظام غذائي متوازن وصحى والبعد عن التدخين والتوتر والعادات الضارة والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والابتعاد عن أى شخص تظهر عليه أعراض برد أو كورونا.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت أن الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا يبدأون في الشعور بالمرض خلال 5 أو 6 أيام وقد يعانون من الأعراض من يوم إلى 14 يومًا.