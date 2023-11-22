"الصحة العالمية" تعلن تفاصيل استشهاد موظفة تعمل بالمنظمة فى غزة

كتبت أمل علام

أعلنت منظمة الصحة العالمية، استشهاد إحدى موظفيها في قطاع غزة، وتدعى ديما عبد اللطيف محمد الحاج، 29 عامًا، تعمل مع منظمة الصحة العالمية منذ ديسمبر الأول 2019. عملت كمسؤولة عن المرضى في مركز إعادة بناء الأطراف، وهو جزء مهم من فريق الصدمات والطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية.

استشهدت ديما اليوم عندما تم قصف منزل والديها في جنوب غزة، حيث تم إجلاؤها من مدينة غزة. لقد قُتلت بشكل مأساوي إلى جانب زوجها وطفلهما البالغ من العمر ستة أشهر وشقيقيها. وتفيد التقارير أن أكثر من 50 من أفراد الأسرة والمجتمع الذين كانوا يحتمون في نفس المنزل لقوا حتفهم أيضًا.

حصلت ديما على درجة البكالوريوس في علوم البيئة والأرض من الجامعة الإسلامية بغزة، واستمرت في الدراسة والعمل في القضايا البيئية والصحة. كانت طالبة ماجستير في جامعة جلاسكو، اسكتلندا، المملكة المتحدة، كجزء من برنامج التبادل إيراسموس من 2018-2019.

وفي يوم المرأة 2022، قالت ديما في منشور لمنظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي إنها فخورة بعملها لأنه "يساهم في منح الناس الأمل ودعم للحياة".

وقال الدكتور ريك بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “لقد كانت شخصية رائعة ذات ابتسامة مشرقة، مرحة، إيجابية، ومحترمة. لقد كانت لاعبة فريق حقيقية. وكان عملها بالغ الأهمية، وقد طُلب منها تحمل المزيد من المسؤوليات لدعم المكتب الفرعي في غزة والفريق. وهذه خسارة مؤلمة لنا جميعا. نشارك تعازينا العميقة مع والدتها وأبيها (أخصائي طبي خدم لفترة طويلة في غزة)، وعائلتها، والعديد من أصدقائها.

لقد فقد المجتمع الإنساني وأسرة الأمم المتحدة أعضاء آخرين منذ 7 أكتوبر فقدت منظمة أطباء بلا حدود اليوم طبيبين. فقدت الأونروا 108 من زملائها. هؤلاء ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص كانوا يعملون من أجل أن يتمتع الآخرون بحياة أفضل.