الداخلية تضبط طالبا يقود سيارة بلوحة مطموسة بداخلها سلاح

كتب محمود عبد الراضى

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشأن الإدعاء بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته.

وأكدت الداخلية في بيان لها أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور اشتبهت فى إحدى السيارات " مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وباستيقافها وفحصها تبين أن قائدها طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحملة رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه.

تم اتخاذ جميع الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.