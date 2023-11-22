الرئيسية أخبار عالمية إعلام إسرائيلي: إنذار بتسلل طائرة مسيرة إلى إيلات الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:42 م طائرة مسيرة - أرشيفية رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي بوجود إنذار بتسلل طائرة مسيرة إلى إيلات. القاهرة الاخبارية ايلات طائرة مسيرة اسرائيل اخبار اسرائيل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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