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"أونروا": سنظل بجانب سكان غزة.. ويجب رفع الحصار الكامل عن القطاع

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:06 م
"أونروا": سنظل بجانب سكان غزة.. ويجب رفع الحصار الكامل عن القطاع المفوض العام للاونروا
كتب سمير حسنى

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قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الوكالة ستظل إلى جانب سكان غزة وسنكثف جهودنا لتوفير الخدمات رغم الظروف الصعبة، مؤكدا عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة حتى ضمن منشآت ومدارس الوكالة والملاجئ.

أضاف خلال مؤتمر صحفى، أن المنشآت الأممية لم تتمكن من تقديم ما يحتاجه السكان في قطاع غزة، داعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع ودون أي شروط مسبقة.

دعا المسؤول الاممي إلى رفع الحصار بشكل نهائي وكامل حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة، منوها ببقاء واستمرار عمل الوكالة فى غزة.

قال المفوض العام للأونروا، عدد قتلى الوكالة تخطي 100 شخص، ولم يحدث في تاريخ المنظمات الأممية أن قتل هذا العدد من موظفيها، ولا يزال لدينا موظفون في الشمال قرروا طواعية مواصلة العمل هناك.







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