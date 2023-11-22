اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:37 ص
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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 الدواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم استقرار عند 63 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يصل السعر النهائي للمستهلك فى الأسواق بين 71 إلى 74 جنيها للكيلو.
 
فى المقابل شهدت أسعار البيض فى الأسواق اليوم الأربعاء استقرار عند 122 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة و153 جنيها للبيض البلدى 128 جنيها للبيض الأحمر.
 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضى ساهمت فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع دون 65 جنيها وخلال الشهر الماضى الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.
 
 
وكشف سامح السيد، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.
 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.
 
 
وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحى يؤدى إلى انخفاض حلقات التداول ويساهم فى الحد من انتشار الأمراض، حيث إن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيرى ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.






شعبة الدواجن

أسعار السلع

السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية




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