أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

سجلت أسعار الدواجن في المزارع بتعاملات اليوم استقرار عند مستويات تتراوح بين 63 و 65 جنيها للكيلو ويصل السعر للمستهلكين بين 73 و 75 جنيها بحسب المنطقة، في حين يسجل البيض 122 جنيها للكرتونة الأبيض والأحمر 124 جنيها والبلدي 153 جنيها.

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، قال أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع لتسجل 65 جنيها وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق، لافتاً إلى أن السعر للمستهلكين يتراوح بين 73 و 75 جنيها بحسب المنطقة.

وكشف سامح السيد، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتى بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.