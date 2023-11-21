وكيل صحة قنا يفاجئ مستشفي فرشوط المركزي ليلاً لمتابعة الخدمات الطبية

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة مفاجأة ليلاً علي مستشفي فرشوط المركزي لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية، والدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفي.

وتفقد بدران، العناية المركزة وعلي المرضي بالقسم للإطمئنان علي سلامتهم وعلي تقديم الرعاية اللازمة لهم، كما اطلع خلال الزيارة علي أخر أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية والاستعدادات لتشغيل العناية المركزة للأطفال، والتي من المقرر تشغيلها قريباً بقوة 16 سرير، بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

وتفقد بدران قسم الباطنة، المخ والأعصاب للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وإلتزام الفرق بتقديم الخدمات المعاونة للمترددين علي المستشفي، كماا تابع خلال الزيارة سُبل رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي وتشغيلها بصورة أفضل.