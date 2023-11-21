وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام وافته المنية بأسوان

كتب لؤى على

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ مصطفى عيد محمد عبد العظيم، إمام وخطيب المسجد العتيق التابع لإدارة أوقاف كلابشة بمديرية أوقاف أسوان والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023م عقب صلاة الفجر إثر حادث أليم ، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قرر وزير الأوقاف صرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.