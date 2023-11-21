هتغذيك وتدفيك.. شوربة العدس أفضل تغذية فى الجو البارد

كتبت فاطمة خليل

شوربة العدس من أفضل الأطعمة التى يمكنك تناولها فى الجو البارد، فهى لذيذة ومغذية وتساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد شوربة العدس لصحتك خلال فصل الشتاء، بحسب موقع marthastewart.

فوائد شوربة العدس

العدس من أهم مصادر البروتين النباتى، حيث يلعب البروتين دورًا مهمًا فى نمو العضلات وإصلاحها، وتطور العظام، ودعم الجهاز المناعى، كما أنه يزيد من الشبع بعد تناول الطعام، ما يجعل العدس طعامًا يشعرك بالشبع والامتلاء، خاصة فى فصل الشتاء الذى يحتاج لتناول طعام يشعرك بالشبع ويساعد على تدفئة جسمك.

بالإضافة إلى ذلك يعد العدس مصدرًا رائعًا للألياف، وهى كربوهيدرات مهمة لعملية الهضم الصحية، كما يحتوى العدس على ألياف أكثر من الفول والحمص.

يحتوى العدس على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان؛ تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء فى الجسم، ما يخلق مادة تشبه الهلام قد تساعد فى تخفيف الإسهال.

الألياف غير القابلة للذوبان لا تمتص الماء، ما يؤثر على حجم البراز، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا كنت عرضة للإمساك، حيث يسهل إخراج البراز الأكبر حجمًا، لذا فإن الألياف الموجودة في العدس مفيدة لعملية الهضم.

يحتوي العدس على مادة البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة، ومادة البوليفينول تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة (وهي جزيئات ضارة) وهذا يحمي الخلايا من التلف، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان.

كما أن العدس ملئ بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامين أ وفيتامين ك وحمض الفوليك والحديد والزنك، كما هو الحال مع البروتين، غالبًا ما يفتقر النظام الغذائي النباتي إلى الحديد والزنك، لذا فإن تناول العدس يمكن أن يكون وسيلة مفيدة للحصول على هذه العناصر الغذائية علاوة على ذلك يعتبر فيتامين أ والزنك ضروريين لوظيفة المناعة.