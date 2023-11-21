نصائح عند إعطاء خوافض الحرارة للأطفال.. استشارى توضح

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة يارا نبيل، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إنه مع دخول فصل الشتاء تنشط العدوى الفيروسية خاصة التنفسية ويصاحبها ارتفاع فى درجة حرارة الجسم (السخونية) أو الحمى.





وأوضحت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه فى بعض الأحيان تكون السخونية شديدة ولا تنخفض بسهولة أو تنخفض ثم تعود مرة أخرى بسرعة، لذا من المهم اتباع النصائح التالية للتعامل مع السخونية عند الأطفال وكيفية إعطاء خوافض الحرارة

وقدمت الدكتورة يارا استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بعض النصائح قبل تناول خافضات الحرارة أو إعطائه للطفل.



أولا.. تجنب الأدوية التى تحتوى على مادة الديكلوفين لتأثيرها المباشر على الكلى، خاصة لو كانت الجرعات التى نعطيها للطفل أكثر من الجرعة العلاجية المحددة.

ثانيا.. مادة الباراسيتامول هو خافض حرارة آمن يمكن إعطاؤه لطفلك حتى لو احتاجنا تكرار الجرعات.



ثالثا.. لا تعطى خوافض الحرارة على معدة فارغة، لأنها من الممكن أن تتفاعل مع حمض المعدة، وقد تسبب حدوث نزيف.



رابعا.. عدم الاستعجال بتناول المضاد الحيوى لأن أغلب الحالات تكون فيروسية والمضاد الحيوى لن يعمل عليها.



خامسا..

ارتفاع درجة حرارة الجسم وسيلة مناعية مهمة لمحاربة الميكروب، حيث إن الجهاز المناعى يعمل على محاربة الفيروس من خلال رفع درجة حرارة الجسم.