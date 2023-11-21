اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتنياهو: إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين ونأمل فى أخبار سارة قريبا

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:37 م
نتنياهو: إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين ونأمل فى أخبار سارة قريبا بنيامين نتنياهو
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عن إحراز تقدم بشأن صفقة المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة، معربا عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا، جاء ذلك خلال لقاءه عدد من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيل قرب التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، وذلك فى ضوء الوساطة المصرية القطرية المكثفة التي تدفع نحو إعلان الهدنة وخفض التصعيد داخل القطاع، حيث قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة سلمت ردها للوسطاء في مصر وقطر حول صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى اقتراب التوصل من التوصل لاتفاق الهدنة فى غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوء أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.

وأضافت هيئة البث أن "إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة"، مشيرة إلى أن "الكرة الآن فى ملعب حماس"، لافتة إلى أن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزاً فى قطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيات معتقلات فى إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها خمسة أيام.

إلى ذلك، أكد موقع "واللا" الإسرائيلى، الثلاثاء، أن إعلان لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية ستعلن في غزة لمدة أربعة أيام مع إمكانية تمديدها ليومين إضافيين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

من جانبه، كشف عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية، الثلاثاء، عن انتظار الحركة لرد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمت ردها للمصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.







نتنياهو

هدنه انسانيه

اخبار غزه

قطاع غزه

صفقه تبادل للأسرى

اليوم السابع بلس

دعم فلسطين

هدنة

تبادل الاسرى

حماس



الموضوعات المتعلقة

صحفيون من فلسطين وإسبانيا ينظمون فعالية للمطالبة بوقف فورى لقصف غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:12 م

القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:04 م

الاحتلال يستهدف عين الحقيقة.. لجنة حماية الصحفيين: العدوان الإسرائيلي قتل أكبر عدد من الصحفيين وسبب "تعتيما إعلاميا".. وتؤكد: 42 صحفيا من كل العالم قتلوا فى 2022 .. وإحصائية: 60 شهيدا فى غزة خلال شهر ونصف

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:00 م

58 مصابا و16 طفلا مبتسرا من أبناء غزة يتلقون الرعاية بمستشفى العريش

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:57 م

الهدنة الإنسانية فى غزة تقترب والقاهرة تضع اللمسات الأخيرة.. حماس تسلم مصر ردها على صفقة تبادل الأسرى.. خليل الحية: الجهد المصرى مقدر وننتظر رد الاحتلال.. ومصادر إسرائيلية: وقف إطلاق النار 4 أيام قابلة للتمديد

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة