إسماعيل هنية: سلمنا إخوتنا المصريين والقطريين ردنا ونقترب من اتفاق هدنة

كتب سمير حسنى

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بات وشيكا.

وقال "هنية"، إن الحركة سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين ونقترب من التوصل لاتفاق هدنة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.