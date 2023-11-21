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اجتماع لوزراء حكومة إسرائيل اليوم حول صفقة تبادل الأسرى وإعلان هدنة بغزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:44 م
اجتماع لوزراء حكومة إسرائيل اليوم حول صفقة تبادل الأسرى وإعلان هدنة بغزة بنيامين نتنياهو
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن دعوة وجهت لوزراء الحكومة الإسرائيلية بالاستعداد لاجتماع في ظل التقدم الراهن بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع حماس تتضمن إعلان هدنة إنسانية لعدة أيام.

فيما أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيل قرب التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، وذلك فى ضوء الوساطة المصرية القطرية المكثفة التى تدفع نحو إعلان الهدنة وخفض التصعيد داخل القطاع، أكد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة سلمت ردها للوسطاء فى مصر وقطر حول صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى اقتراب التوصل من التوصل لاتفاق الهدنة فى غزة.

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوء أخضر للمستوى السياسى الإسرائيلى لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.







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