مندوب فلسطين بالجامعة العربية يشيد بموقف مصر الرافض للتهجير

بيشوى رمزى

أشاد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العلكوك بموقف مصر تجاه دعوة التهجير التى أطلقها الاحتلال الإسرائيلى، والتى اعتبرت ان هذه الخطوة بمثابة خط أحمر لا يجوز تجاوزه.

ودعا، خلال مؤتمر صحفى بمقر البرلمان العربى اليوم الثلاثاء، الدول العربية والاسلامية إلى الخروج من دائرة الإدانة إلى العمل على الأرض عبر الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه سلطات الاحتلال أو الداعمين له.

وشدد على أن الدول العربية تملك أدوات الضغط على المجتمع الدولي، مشيرا إلى الجولة التي تقوم به اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الاسلامية، إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.