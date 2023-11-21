اليوم السابع
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البرلمان العربى: ندعم جهود مصر فى رفض مخطط تهجير سكان غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:02 م
البرلمان العربى: ندعم جهود مصر فى رفض مخطط تهجير سكان غزة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
بيشوى رمزى

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شدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على دعمه للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إدارتها للأزمة الراهنة في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بمجابهتها للدعوات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكانه وما تحمله من تداعيات كبيرة.
 
وأشاد خلال مؤتمر صحفي في مقر البرلمان العربي، على النتائج التي آلت لها القمة العربية الاسلامية، موضحا أنها تساهم في تشكيل رأي عام عالمي مساند للقضية الفلسطينية.
 
ودعا رئيس البرلمان العربي، الشعوب العربية للتضامن مع حكوماتهم، مشددا على أن القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب الأولى وتبقى في حاجة دائمة للدعم، في ظل ما يحدث من انتهاكات كبيرة تصل الى حد جرائم الحرب، وهو ما دفع البرلمان الى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
 
 
 






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