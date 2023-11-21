وأضاف دانيلوف - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، "تشعر أوكرانيا بالقلق بسبب تكثيف النقاش بين بعض الشركاء، حول ضرورة إجراء مفاوضات ومشاورات واجتماعات مع الروس لمناقشة قضايا الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار وما إلى ذلك"، مشيرا إلى أن بعض حلفاء كييف يهابون من روسيا .

وفي الوقت نفسه، هدد دانيلوف بظهور "محور جديد" خلال 15-20 سنة، وزعم بأن هذا التحالف سيشمل ليس فقط كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا، بل وبعض الدول الأوروبية، إذا لم تظهر تغييرات في موقف الغرب تجاه موسكو الآن، مؤكدا أنه يدرك الاختلافات في الأهداف بين كييف وبعض الدول الغربية بشأن قضية القرم، واصفا فكرة "استعادة" شبه الجزيرة بأنها ورقة اختبار للغرب لأوكرانيا .

ميدانيا.. أشار القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك، إيهور موروز، إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين، في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال موروز - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه "في 20 نوفمبر 2023، قتل الروس مدنيا واحدا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في سيليدوف. وأصيب ستة أشخاص آخرون".

وأشار موروز إلى أن العدد الإجمالي للضحايا في جميع أنحاء المنطقة لا يشمل أولئك الذين سقطوا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.