وذكرت وكالة أنباء "أوكرنفورم" الأوكرانية، الاثنين، أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في كلمته اليومية عبر الفيديو، حيث قال الرئيس الأوكراني: "ناقشنا الموقف على جبهة القتال وآفاقه من حيث كيفية تعزيز كلٍ من دفاعاتنا وتقدمنا".



وأضاف: "هناك حزمة دفاعية جديدة لبلادنا من الولايات المتحدة، وأنا ممتن لذلك، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك المزيد من عتاد المدفعية والقذائف التي نحن بحاجة إليها الآن".



وطبقاً للرئيس الأوكراني، فإن تحركات كييف في البحر الأسود قد تمت مناقشتها في ذلك الاجتماع الثلاثي.