محافظ أسوان: 40% نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشلال

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن نسبة التنفيذ بمشروع الصرف الصحى بالشلال، وصلت إلى 40 %، ويشمل إنشاء 3 محطات رفع الصرف الصحى الرئيسية بالشلال، بجانب محطتين رفع فرعيتين بشيشة والباتنيول.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى فرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً مسئولى الشركة المنفذة، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ أسوان، بسرعة إجراء الاتصالات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسى لمحطة صرف الشلال بطول 300م، خلال شهر، مع سرعة تلافى كافة العيوب الفنية المرصودة، تمهيداً لتسليم المحطة ابتدائيا لشركة مياه الشرب والبدء فى تشغيلها، خاصة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها بنسبة 100%.

ووجه اللواء أشرف عطية، بسرعة تنفيذ أعمال التسليك والتطهير والصيانة الدورية لخطوط وشبكات الصرف بالشلال مع سرعة التدخل والتعامل الفورى فى حالة حدوث طفح أو كسور لخطوط الصرف بالمنطقة.

وكلف المحافظ أيضاً، المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للبدء فى إنشاء محطتى رفع شيشة والباتنيول مع الالتزام بالبرنامج الزمنى لمراحل التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروع بالكامل فى المواعيد المقررة وتشغيله لتقديم خدمات الصرف الصحى للأهالى والمناطق السكنية بالشلال بالشكل المطلوب.