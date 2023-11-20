اليوم السابع
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مشاركون بمؤتمر تأييد الرئيس بأسوان: نجدد الثقة فى السيسي لمهمة رئاسية جديدة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:35 م
مشاركون بمؤتمر تأييد الرئيس بأسوان: نجدد الثقة فى السيسي لمهمة رئاسية جديدة ياسين عبدالصبور أمين حزب حماة الوطن
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أعلن المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، والذى نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، فى مدينة كوم أمبو، أنهم على استعداد تام لتجديد الثقة فى اختيار الرئيس السيسى لفترة ومهمة رئاسية جديدة.
 
وخلال المؤتمر، دعا حزب حماة الوطن، جموع المصريين، للتوجة للمقار الانتخابية، لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستورى، من أجل بناء المستقبل واختيار الرئيس السيسى قائد المرحلة الحالية لاستكمال الطريق، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة من أجل تقدم مصر واستقرارها.
 
حضر المؤتمر الجماهيرى، ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بالمحافظة، وشوقى مصطفى رئيس مدينة كوم أمبو ، والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية والدينية بمحافظة أسوان. 
 
وأكد ياسين عبد الصبور، أمين عام حزب حماة وطن بأسوان، أن تأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي، هى رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.
 
وقال، إن اختيار الرئيس السيسي، إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات فى كافة المحافظات، معلنا ثقته التامة في اختيار المصريين، للرئيس السيسى، باعتباره أنه الأجدر لتولي المهمة.
 
وجدد الحزب المشاركون في المؤتمر، تأييدهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن الحزب سيسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من حماة الوطن، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين.
 
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

منصة الحضور
منصة الحضور

ياسين عبدالصبور أمين حزب حماة الوطن
ياسين عبدالصبور أمين حزب حماة الوطن
 
 
 
 






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