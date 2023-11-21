كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق صاروخا تزعم أنه يحمل قمرًا صناعيًا للتجسس

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ، تزعم أنه يحمل قمرًا صناعيًا للتجسس العسكري جنوبًا، بعد محاولتيها الفاشلتين في مايو وأغسطس على التوالي.



وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا تزعم أنه يحمل قمرًا صناعيًا للتجسس العسكري جنوبًا، مشيرة إلى أن المحاولة الثالثة لإطلاق القمر الصناعي جاءت بعد مرور 89 يومًا من محاولتها الثانية الفاشلة في يوم 24 أغسطس.



وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت الحكومة اليابانية في وقت سابق بأنها ستطلق قمرًا صناعيًا للتجسس العسكري، بعدما فشلت الجهود السابقة التي بذلتها بيونج يانج لوضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار خلال المحاولتين السابقتين بسبب مشاكل في المحرك وأسباب أخرى.

وحذرت كوريا الجنوبية، نظيرتها الشمالية من عملية الإطلاق الجديدة، قائلة إنها ستكون انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.